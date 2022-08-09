В Госдуме отреагировали на штраф «Фенербахче» от УЕФА за скандирование фамилии Путина

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru прокомментировала новость о том, что УЕФА оштрафовал турецкий «Фенербахче» за то, что фанаты клуба во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2) скандировали фамилию президента России Владимира Путина.
Во время второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и киевским «Динамо» (1:2) после того, как на 57-й минуте Виталий Буяльский открыл счёт, болельщики «Фенербахче» стали скандировать фамилию президента России Владимира Путина. Они пели «Ла-ла-ла, Владимир Путин!».
«Это всё правильно. Так и должно было быть, потому что есть в спортивных соревнованиях определённые регламенты, которые не разрешают командам, к примеру, выставлять флаг или символику той команды, которая не играет. В разных видах спорта – разные регламенты.
Это странно, когда болельщики команды начинают скандировать фамилию Путина на встрече нероссийских команд. Пытались вывести из себя украинскую команду. Это сразу пресекли», — сказала Журова Vprognoze.ru.
ФК «Фенербахче» оштрафован на 50 000 евро. УЕФА обязал клуб закрыть трибуну на 5 000 мест на следующем домашнем еврокубковом матче.
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