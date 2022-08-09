Фонбет – официальный партнер «Магнитки»

Букмекерская компания Фонбет и лучший клуб Восточной конференции последнего сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» подписали соглашение о сотрудничестве. На ближайшие три года Фонбет станет официальным партнёром «Магнитки». Болельщики магнитогорского клуба смогут принять участие в первых совместных акциях букмекера и клуба 6 сентября на первой домашней игре «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ против «Северстали». Логотип Фонбет появится на игровой форме пятикратного чемпиона России, а также на «Арене-Металлург».
Фонбет также выступит спонсором стартующего во вторник Мемориала имени Ивана Ромазана. Традиционный предсезонный турнир неизменно проводится в Магнитогорске с 1992 года. В этом году помимо хозяев в нем примут участие «Автомобилист», «Амур» и «Трактор». «Металлург» — 14-кратный обладатель кубка Мемориала имени Ромазана.
Сергей Анохин, генеральный директор Фонбет:
– Магнитогорский «Металлург» — один из клубов, с которым ассоциируется российский хоккей. Мы очень рады, что «Магнитка» пополнила спонсорский актив наших клубов КХЛ. В Магнитогорске одни из самых преданных болельщиков во всей лиге. То, как в этом городе любят игру и свою команду, дорогого стоит. Уверен, что нам удастся реализовать с ними большое число различных интересных активностей. Подписание «Металлурга» стало для Фонбет логичным продолжением концепции расширения нашего и без того обширного сотрудничества как с самой КХЛ, так и с клубами. Первым шагом нашего сотрудничества станет партнерство с Мемориалом имени Ромазана — важнейшим предсезонным хоккейным турниром, который традиционно проходит в Магнитогорске.
Кирилл Крепкогорский, исполнительный директор ХК «Металлург»
— Мы рады, что заключили спонсорский контракт с крупнейшим букмекером России. При выборе компании-партнёра мы опирались на надёжность «Фонбета», который зарекомендовал себя продолжительным сотрудничеством с КХЛ.
Соглашение с «Фонбет» позволит существенно увеличить долю внебюджетного финансирования не только «Металлурга», но и всего магнитогорского хоккея. За счёт этого сотрудничества мы рассчитываем создать много активностей для болельщиков как на хоккейных матчах в Арене «Металлург», так и в социальных сетях, и начнём делать это уже на Мемориале Ромазана.
Мы уверены, что текущее соглашение – начало долгосрочного партнёрства, результатом которого станут высокие результаты не только на поле, но и за его пределами.
Фонбет – крупнейший букмекер СНГ и официальный партнер Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Сотрудничество компании с КХЛ – самое продолжительное в истории российского спорта и букмекерства.
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