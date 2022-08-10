«Салават Юлаев» — «Динамо»: эксперты назвали фаворита матча Кубка Республики Башкортостан

10 августа в Уфе пройдёт матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск.
Чего ждать от матча «Салават Юлаев» — «Динамо».
Эксперты считают фаворитом «Салават Юлаев»: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех москвичей оценён экспертами в 2.70. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27.
Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.65.
Итоговая победа «Салавата Юлаева» идёт за 1.80, успех «Динамо» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.10.
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