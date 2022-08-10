«Реал» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок УЕФА

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» – «Айнтрахт» в рамках Суперкубка УЕФА.
Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.96.
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С точки зрения расклада сил всё предельно понятно – на стороне «Реала» опыт, класс игроков, а также Карло Анчелотти, который может стать первым тренером, который выиграл четыре Суперкубка с разными командами. Если брать с 2014 года, то «Реал» проиграл только два финала.
Я смотрел матчи «Реала» в межсезонье – команда в полном порядке, костяк остался. У «Айнтрахта» тоже почти все футболисты остались, плюс добавился Марио Гётце. Но если «Айнтрахт» будет играть с «Реалом» так же, как в первом туре Бундеслиги с «Баварией», то ему будет очень сложно.
Форма «Реала», его последний матч с «Ювентусом» убеждают меня, что он безусловный фаворит. Обе команды только набирают ход, поэтому ошибки неизбежны. Думаю, что должен получиться верховой матч. «Реал» выиграет и тотал больше 2.5 – это мой прогноз на этот матч», — сказал Генич.
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