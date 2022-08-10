Швеция — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швеция – Швейцария.
Ставка: победа Швеции с форой (-1.5) за 1.46.
«Ещё не так давно шведы у нас были в молодёжном хоккее законодателями мод. Но всё рано или поздно заканчивается, закончилась и их эпоха. Причём закончилась как-то странно и одновременно во всех возрастных категориях.
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Странность эта заключается в том, что на групповых этапах любых турниров шведы смотрятся великими и непобедимыми, обыгрывают всех и вся, причём делают это сверхуверенно и сверхнадёжно. И, как правило, свою группу выигрывают, что называется, «в одну калитку». Но стоит групповому этапу завершиться, а плей-офф начаться, как шведы с грохотом влетают «под фанфары» чаще всего уже на первой же стадии, причём почти всегда каким-нибудь скромнягам, влезавшим в плей-офф, как на шифоньер.
Именно так швейцарцы одержали свою единственную на молодёжном уровне победу над шведами, обыграв их в четвертьфинале МЧМ-2019. Все остальные междусобойчики в рамках молодёжных чемпионатов мира швейцарцы доблестно продули.
Лично я не вижу ровным счётом никаких предпосылок к тому, что в данном противостоянии что-то может отойти от классических канонов. Даже с поправками на август и первый матч на турнире для обоих соперников. И даже если в шведские ворота в первом периоде всё полетит со страшной силой, и к исходу пятой минуты швейцарцы будут вести в счёте, скажем, 3:0, скандинавы всё равно к финальной сирене «сырников» дожмут и доломают. А если у швейцарцев «дурочки» не полетят, то дожмут их ещё раньше.
В общем, как ни крути, но абсолютно предсказуемая победа сборной Швеции. Конечно же, в основное время и с преимуществом от (перестрахуюсь) двух шайб и более», — сказал Лебедев.
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