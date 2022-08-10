«Реал» — «Айнтрахт»: ставка Алексея Андронова на игру за Суперкубок УЕФА

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал» – «Айнтрахт» в рамках Суперкубка УЕФА.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.71.



«Немецкий клуб попал под «Баварию» в стартовом матче Бундеслиги, оставив достаточно обескураживающее впечатление. Мне не очень понятно, за счёт чего «Айнтрахт» будет играть с «Реалом» — всё-таки это соперник совсем другого уровня, чем были у него в Лиге Европы.

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Думаю, что «Реал» прекрасно понимает, что проигрывать Суперкубок такому сопернику он просто не имеет права. Я практически уверен в победе «Реала», причём думаю, что она будет не очень сложной.

Коэффициент на победу «Реала» с форой (-1) очень хороший – 1.71. У «Реала» класс и уровень игроков такой, чтобы задачу эту решать. Уверенность в ставке – 8 из 10», — сказал Андронов.



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