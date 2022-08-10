«Ференцварош» — «Карабах»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, кто прошёл дальше

Венгерский «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Канчельскис: трансферная стоимость Кокорина — два мешка картошки.

В ответном матче третьего квалификационного раунда «Ференцварош» потерпел поражение от азербайджанского «Карабаха» со счётом 1:3 и завершил борьбу.

Игра состоялась в Будапеште. Уже в дебюте «Карабах» вышел вперёд, отличился Абделла Зубир. В дебюте второго тайма Ибраима Ваджи удвоил преимущество гостей.

На 78-й Ваджи оформил дубль. На 86-й минуте Адама Траоре сократил отставание в счёте, однако уйти от поражения «Ференцварош» не сумел.

В первой игре команды сыграли вничью — 1:1. «Карабах» пробился в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне «Ференцварош» дошёл до группового этапа Лиги чемпионов, где занял четвёртое место.

СМИ: Юран предлагал «Ростову» сдать матч в прошлом сезоне РПЛ.

Тренер «Сочи»: закон о Fan ID приняли недалёкие люди.

«Урал» определился с новым тренером.



Чехословацкий хоккеист отказался возвращать подарок Путина.

Чего ждать от матча «Реал» — «Айнтрахт» в Суперкубке УЕФА.