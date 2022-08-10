«Ференцварош» — «Карабах»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, кто прошёл дальше

Венгерский «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
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В ответном матче третьего квалификационного раунда «Ференцварош» потерпел поражение от азербайджанского «Карабаха» со счётом 1:3 и завершил борьбу.
Игра состоялась в Будапеште. Уже в дебюте «Карабах» вышел вперёд, отличился Абделла Зубир. В дебюте второго тайма Ибраима Ваджи удвоил преимущество гостей.
На 78-й Ваджи оформил дубль. На 86-й минуте Адама Траоре сократил отставание в счёте, однако уйти от поражения «Ференцварош» не сумел.
В первой игре команды сыграли вничью — 1:1. «Карабах» пробился в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне «Ференцварош» дошёл до группового этапа Лиги чемпионов, где занял четвёртое место.
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