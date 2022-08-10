ПСВ — «Монако»: результат матча, кто победил, как сыграл Головин, кто прошёл дальше

ПСВ сломил сопротивление «Монако» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).

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Основное время закончилось со счётом 2:2. По итогам дополнительных таймов голландцы оказались сильнее — 3:2.



В середине первого тайма полузащитник Йоей Верман вывел ПСВ вперёд. На исходе первого тайма защитник «Монако» Гильермо Марипан провёл ответный мяч.

На 70-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер обеспечил монегаскам лидерство, однако на последней минуте основного времени полузащитник Эрик Гутьеррес спас хозяев от вылета.

На 109-й минуте отличился нападающий ПСВ Люк де Йонг, этот мяч оказался решающим.



Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав «Монако» и отыграл 53 минуты, результативными действиями не отметился.

В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. ПСВ пробился в следующий раунд, «Монако» продолжит выступления в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

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