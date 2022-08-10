«Штурм» — «Динамо» Киев: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Основное время завершилось со счётом 1:0. Поскольку в первом матче украинский клуб выиграл со счётом 1:0, было назначено дополнительное времени. В итоге «Динамо» оказалось сильнее — 2:1.

На исходе получаса игры Расмус Хёйлунн вывел «Штурм» вперёд с передачи Александера Прасса. На 97-й минуте отличился Константин Овчарченко, голевой пас выполнил Виктор Цыганков.

На 112-й минуте Цыганков забил второй гол киевлян. Результативной передачей отметился Виталий Буяльский.

«Штурм» заканчивал встречу в меньшинстве. На исходе первого дополнительного тайма Манприт Саркария был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

«Динамо» выступит в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, «Штурм» сыграет в решающем раунде отбора Лиги Европы.

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