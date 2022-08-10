Беатрис Хаддад-Майя — Лейла Фернандес: прогноз Сергея Фомина на матч в Торонто

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Торонто Беатрис Хаддад-Майя — Лейла Фернандес.



Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.75.



«Рассмотрим интересный матч на турнире в Торонто, где за выход в 1/16 финала поспорят Беатрис Хаддад-Майя и Лейла Фернандес.

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Хаддад-Майя здорово выступает в этом сезоне. Баланс побед и поражений 39/15. Бразильянка совершила качественный рывок и смогла закрепиться на самом высоком уровне, хотя ещё в прошлом году играла на турнирах серии ITF. Здесь, в Торонто, не без проблем, но прошла стартовый раунд. Матч с Тревизан получился нервным и тяжёлым.



Фернандес в cтартовом матче с Сэндерс тоже пришлось напрячься и выложиться на полную. Лейла качественно отыгрывала на задней линии и вовремя переходила в атаку. Получилась абсолютно заслуженная победа.



Наша внимание привлекла ставка на тотал больше 2.5 брейка в 1-м сете. Обе девушки могут здорово действовать на приёме. А вот на своей подаче часто возникают спады. Поэтому смело играем тотал больше», — сказал Фомин.

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