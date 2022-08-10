«Фонбет» дарит Суперфрибет на Суперкубок!
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Смотреть Суперкубок УЕФА с «Фонбет» выгодно! Букмекерская компания предлагает всем новым клиентам бонус в 3000 рублей за регистрацию.
10 августа в Хельсинки состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Испанцы готовы выиграть трофей в пятый раз и сравняться по этому показателю с рекордсменами – «Барселоной» и «Миланом».
«Фонбет» предлагает сделать ставку на главный матч недели, не рискуя своими средствами. Пройди регистрацию с промокодом ТОР, сделай апгрейд идентификации до статуса «Основной», загружай мобильное приложение букмекера, и фрибет твой!
Акция действует с 12:00 мск 8 августа по 10 августа.
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