«Реал» – «Айнтрахт»: ставка Артура Петросьяна на игру Суперкубка УЕФА в Финляндии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Реал» – «Айнтрахт» в рамках Суперкубка УЕФА.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Именно эти команды встречались в финале Кубка чемпионов, которые все считают самым зрелищным за всю историю турнира. В 1960 году «Реал» и «Айнтрахт» встречались, и тогда «Реал» выиграл 7:3.

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«Айнтрахт» провел очередной классный сезон, выиграв Лигу Европы, пройдя сильных соперников. Он никого не потерял в межсезонье и даже усилился. Я бы не обращал внимания на матч первого тура Бундеслиги, где «Айнтрахт» 1:6 проиграл «Баварии» — все-таки это «Бавария», которая в этом сезоне будет частенько с таким счетом обыгрывать своих соперников.



У «Реала» всего три матча было после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», поэтому он не находится в полной боевой готовности. Даже несмотря на недавнюю победу над «Ювентусом», видно, что пока еще не набрал ход «Реал».



Мне кажется, что здесь обе команды вполне могут играть в свое удовольствие. Скорее всего, они будут не раз угрожать воротам друг друга, будут голы. Несмотря на то что большим фаворитом здесь является «Реал», я бы поставил на то, что обе забьют. Букмекеры в возможности «Айнтрахта» совсем не верят, но мне кажется, что минимум по разу обе команды отличатся», — сказал Петросьян.



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