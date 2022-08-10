Швеция — Швейцария: прогноз Владимира Светберга на игру МЧМ-2022

Аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч Швеция U20 — Швейцария U20 в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею.



Ставка: индивидуальный тотал Швеции больше 4 за 1.81.



«В данном противостояниеи, да и в целом в любой игре молодежки, глупо полагаться на игры предыдущих турниров.

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Да, возможно проследить тренд и вектор национального развития, но не более. Швеция от турнира к турниру в этом смысле является одним из фаворитов, но каждый раз чего-то не хватает, вроде талантливы и молоды, но каждый раз не дотягивают. В сегодняшнем составе нет нескольких звезд, которые начали готовиться к регулярке НХЛ, но даже без них состав достаточно боевой и в разы превосходит нынешних швейцарцев.



Нынешняя молодежная команда сборной Швейцарии собрана преимущественно из игроков своего чемпионата. Молодежная команда страны год за годом показывает очень нестабильные результаты, в крайнем чемпионате заняли последнее место, проиграв все четыре матча с разницей шайб 5-20. Контрольные матчи дали понять, что швейцарцы любят веселый и открытый хоккей, что уж очень на руку сборной Швеции.



Я не питаю надежд на счет обороны швейцарцев, которые, очевидно, не в состоянии справляться с командами, у которых хорошо выстроена структура обороны и атаки, правильно и на высоком уровне им играть зачастую не получается. Жду от шведов обилия голов», — сказал Светберг.



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