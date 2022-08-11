«ЧФР Клуж» — «Шахтёр»: эксперты назвали фаворита матча Лиги конференций

11 августа пройдёт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «ЧФР Клуж» и «Шахтёром» из Солигорска. Начало запланировано на 20:00 мск.
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Игра состоится на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напоке (Румыния). В первом матче соперники разошлись миром — 0:0.
Эксперты считают явным фаворитом румынский клуб: сделать ставку на «ЧФР Клуж» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 1.54. Успех «Шахтёра» идёт за 7.00. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 3.80.
Аналитики не ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66.
Гол румынского клуба оценивается коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.33.
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