«Салават Юлаев» — «Динамо»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» в первом туре традиционного предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан.
Яшкин ответил Доминику Гашеку, призвавшему запретить чехам играть в России.
Игра состоялась на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и закончилась со счётом 2:1. Две шайбы из трёх были заброшены в неравных составах.
На девятой минуте Максим Джиошвили реализовал лишнего, выведя бело-голубых вперёд. Результативными передачами отметились Илья Каблуков и Дмитрий Рашевский. В дебюте второго периода «Салават» реализовал лишнего усилиями Станислава Бочарова, в ассистентах — Михаил Науменков и Александр Кадейкин.
Решающий гол состоялся на 46-й минуте. В равных составах шайбу забросил Степан Санников, голевой пас выполнил Евгений Тимкин.
Кубок Республики Башкортостан завершится 13 августа.
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