Даниил Медведев — Ник Кирьос: результат матча, кто победил, какой счёт

Россиянин Даниил Медведев завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Первая ракетка мира был действующим победителем турнира.

Кирьос запустил мяч на трибуны во время матча с Медведевым.

Во втором круге российский спортсмен уступил Нику Кирьосу из Австралии в трёх партиях. Игра длилась два часа и закончилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

Чемпион US Open — 2021 совершил 13 эйсов при пяти двойных ошибках, а также упустил оба брейк-пойнта. Финалист Уимблдона — 2022 Кирьос 12 раз подал навылет, а также совершил четыре двойные ошибки при трёх реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Это была четвёртая очная встреча Медведева и Кирьоса. Теперь на счету австралийца три победы, тогда как российский спортсмен оказался сильнее лишь однажды. Три матча из четырёх состоялись на хардовом покрытии.

Кирьос рассказал, за счёт чего обыграл Медведева.

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