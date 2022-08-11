«Партизан» — АЕК: ставка Павла Кириченко на отборочный матч Лиги Европы

Профессиональный каппер Павел Кириченко дал прогноз на матч отборочного раунда Лиги Европы между «Партизаном» и АЕКом.
Ставка: победа «Партизана» по угловым в 1-м тайме за 1.56.
«Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы — «Партизан» принимает АЕК. В первом матче сильнее был клуб с Кипра — 2:1.
Названо условие, при котором «Краснодар» предложит контракт Дзюбе.
Результат первой игры довольно красноречиво определяет картину ответного матча — по крайней мере, его начала. Пока счёт на табло будет равный, явным первым номером будет играть «Партизан». В родных стенах эта команда играет намного увереннее, чем на выезде.
Давление «Партизана» должно отразиться в статистике — например, в угловых. В последних 20 матчах на своём поле в 15 случаях «Партизан» превосходил гостей по числу корнеров в первых таймах. АЕК, в свою очередь, может похвастать счётом 0:16 по угловым в недавней гостевой игре с «Мидтьюлланном».
Коэффициент, с одной стороны, невелик, а с другой — ближе к матчу, я думаю, он может упасть не только ниже 1.5, но и даже пробить 1.4. Поэтому более чем за сутки до матча предлагаю рассмотреть такой вариант на этот матч — П1 по угловым в первом тайме», — сказал Кириченко.
Юран: если бы мне кто-то предложил сдать матч, у него могла бы голова отлететь.
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