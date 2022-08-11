Швейцария — США: прогноз Максима Лебедева на игру группового этапа МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швейцария – США.
Ставка: победа США и ТБ 5.5 за 1.41.
«Матч шведов со швейцарцами ожидаемо оказался самым скучным из программы 1-го тура. Нет, третий период, в котором и были заброшены четыре шайбы из пяти, изрядно повеселил, но до этого было 40 минут чистого времени, потраченного на сплошное зевание, – настолько всё было однообразно и правильно.
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Завершился тот матч так, как и должен был завершиться, ведь шведы на групповых этапах практически не проигрывают. И никого не должно смущать минимальное преимущество скандинавов в счёте.
Забросив на первой минуте третьего периода две шайбы и доведя счёт до 3:0, шведы позволили себе расслабиться и пропустить в свои ворота тоже две. А дальше продемонстрировали мастер-класс по удержанию минимального преимущества, что для молодёжных команд совсем не естественно.
Матч 1-го тура позволяет сделать вывод, что той сборной Швейцарии делать против американцев ровным счётом нечего. Нет, у швейцарцев весьма крепенькая и устойчивая команда, но в индивидуальном мастерстве она звёздно-полосатым уступает.
Предположу, что игра второго тура Швейцария – США пройдёт приблизительно по тому же сценарию, что был у швейцарцев в первом туре. То есть они какое-то время продержатся, возможно, даже два полных периода. Но на третий их всё равно не хватит. И американцы спокойно победят, конечно же, в основное время с преимуществом от двух шайб и более и с тоталом от 5.5 и выше», — сказал Лебедев.
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