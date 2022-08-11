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«Слован» — «Олимпиакос»: смотреть онлайн матч Лиги Европы, прогнозы и ставки

«Слован» — «Олимпиакос»: смотреть онлайн матч Лиги Европы, прогнозы и ставки
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11 августа в Словакии пройдёт ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» (Братислава) — «Олимпиакос». Начало запланировано на 21:30 мск.

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Игра состоится в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле». В первом матче соперники не смогли выявить сильнейшего — 1:1.

Эксперты отдают предпочтение греческому клубу. Поставить на успех «Олимпиакоса» предлагается с коэффициентом 2.18, а победа «Слована» оценена в 3.57. Заключить пари на ничью по итогам основного времени предлагается за 3.37.

Аналитики не рассчитывают на высокую результативность: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.73.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.87.

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Прогноз на матч «Слован» — «Олимпиакос» с коэффициентом 2.42.

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