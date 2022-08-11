«ЧФР Клуж» — «Шахтёр»: смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций, прогнозы и ставки

11 августа пройдёт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «ЧФР Клуж» и «Шахтёром» из Солигорска. Начало запланировано на 20:00 мск.



Гендиректор «Црвены Звезды»: сербы и русские — братья.



Игра состоится на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напоке (Румыния). В первом матче соперники разошлись миром — 0:0.



Эксперты считают явным фаворитом румынский клуб: сделать ставку на «ЧФР Клуж» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 1.54. Успех «Шахтёра» идёт за 7.00. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 3.80.



Аналитики не ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66.



Гол румынского клуба оценивается коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.33.

Названо условие, при котором «Краснодар» предложит контракт Дзюбе.

Аршавин назвал двух главных конкурентов «Зенита» в чемпионате России.



Василий Уткин: игра «Реала» схожа с тем, как кот себе яйца лижет.

Юран: если бы мне кто-то предложил сдать матч, у него могла бы голова отлететь.



Алексей Миранчук начал медосмотр для «Торино».

Пейчинович: уехавшие из РПЛ легионеры ведут себя как девочки.