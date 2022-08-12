«Витязь» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита матча в Балашихе

12 августа пройдёт товарищеский матч «Витязь» — «Ак Барс». Команды выйдут на лёд в 17:00 мск.
Экс-тренер «Салавата» Лямся — работе в России: я вышел сухим из воды.
Игра состоится в Балашихе на льду «Арены Балашиха». Соперники продолжают подготовку в новому сезону КХЛ.
Эксперты считают явным фаворитом казанцев. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех «Витязя» по итогам 60 минут идёт за 4.10. Ничья после трёх периодов оценивается в 5.90.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.16.
Гол в каждом периоде оценён в 1.55, гол в пустые ворота — в 3.00. Заключить пари на победу «Ак Барса» всухую предлагается с коэффициентом 9.00.
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