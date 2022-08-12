«Салават Юлаев» — «Локомотив»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Салават Юлаев» оказался сильнее ярославского «Локомотива» во втором туре Кубка Республики Башкортостан. Игра состоялась на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

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В составе уфимцев первую шайбу забросил нападающий Иван Дроздов с передач Шакира Мухамадуллина и Глеба Кузьмина. Второй гол провёл форвард Николай Кулёмин, результативные пасы выполнили Михаил Науменков и Александр Кадейкин.



Единственный гол «Локомотива» на счету форварда Степана Никулина, ассистент — Павел Красковский.



В первом туре «Салават» обыграл московское «Динамо» (2:1), а «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» (2:3).

«Салават Юлаев» вышел на первое место в турнирной таблице с четырьмя очками.

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