«Салават Юлаев» — «Локомотив»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Салават Юлаев» оказался сильнее ярославского «Локомотива» во втором туре Кубка Республики Башкортостан. Игра состоялась на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.
Экс-тренер «Салавата» Лямся — работе в России: я вышел сухим из воды.
В составе уфимцев первую шайбу забросил нападающий Иван Дроздов с передач Шакира Мухамадуллина и Глеба Кузьмина. Второй гол провёл форвард Николай Кулёмин, результативные пасы выполнили Михаил Науменков и Александр Кадейкин.
Единственный гол «Локомотива» на счету форварда Степана Никулина, ассистент — Павел Красковский.
В первом туре «Салават» обыграл московское «Динамо» (2:1), а «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» (2:3).
«Салават Юлаев» вышел на первое место в турнирной таблице с четырьмя очками.
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