«Осасуна» — «Севилья»: эксперты назвали фаворита первого матча чемпионата Испании

Матч 1-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Севилья» пройдёт 12 августа в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Календарь 1-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2022/2023.

Эта игра станет первой в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

История противостояния насчитывает 26 матчей. 16 побед на счету «Севильи», трижды сильнее оказалась «Осасуна», ещё семь встреч завершились вничью.

В минувшем сезоне соперники встречались дважды. На своём поле «Севилья» выиграла со счётом 2:0, а в Памплоне команды обошлись без голов — 0:0.

На этот раз букмекеры снова отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Севильи» принимаются с коэффициентом 2.50. Успех «Осасуны» идёт за 3.38, ничья доступна за 3.10.

Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются за 2.60, а на тотал меньше 2.5 гола — за 1.57. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.20.

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