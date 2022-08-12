Чемпионат России по футболу сегодня: календарь матчей РПЛ на 12 августа

Программа пятого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/2022 рассчитана на три дня. В пятницу, 12 августа, состоится один матч.

Прогноз на матч «Факел» — «Урал» с коэффициентом 2.13.

«Факел» в Воронеже примет «Урал» из Екатеринбурга на Центральном стадионе профсоюзов. Старт встречи намечен на 19:30 мск.

В пяти из десяти предыдущих очных встреч сильнее оказался «Урал». «Факел» добыл три победы, ещё два матча завершились вничью.

При этом предыдущая личная встреча датирована 2011 годом. После этого «Урал» вышел в элитный дивизион и пути команд не пересекались.

На счету «Факела» два очка и 12-е место в турнирной таблице. «Урал» начал сезон с четырёх поражений и замыкает таблицу РПЛ.

Ещё три игры пройдут в субботу, 13 августа. Пятый тур Российской Премьер-Лиги завершится в воскресенье, 14 августа, четырьмя матчами. Полный календарь 5-го тура РПЛ можно посмотреть здесь.

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