«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Германии

13 августа стартует 2-й тур Бундеслиги. На пятницу запланирована одна игра: во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк» сойдутся «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд.
Прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Д с коэффициентом 3.20.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. В 1-м туре обе команды одержали победы.
История противостояния насчитывает 47 матчей. 29 раз сильнее оказалась дортмундская «Боруссия», «Фрайбург» добыл шесть побед. Ещё 12 встреч завершились вничью.
Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита, но отдают небольшое преимущество «шмелям». Ставки на дортмундскую «Боруссию» принимаются с коэффициентом 2.28. Успех «Фрайбурга» доступен за 3.20, на ничью дают 3.85.
На тотал больше 2.5 гола выставлен коэффициент 1.60, тотал меньше 2.5 гола оценивается в 2.45. Победа дортмундцев с разницей в два и более мяча идёт за 3.87.
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