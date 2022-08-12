«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 17-го тура Высшей лиги Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик».



Ставка: победа «Энергетика» с форой (0) за 1.83.



«Матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге.



Выступление «Торпедо» в сезоне никак не соответствует заявленным амбициям – попасть едва ли не в тройку призёров чемпионата. На данный момент место в середине таблицы и отставание от третьего места 10 очков. Многовато, но время ещё есть поправить дела.



Правда, в прошлом туре в очень важном домашнем матче с «Неманом» жодинцы довольствовались лишь ничьей. До этого в родных стенах уступили «Ислочи». Нет стабильных результатов на дистанции – это проблема. Ещё большая проблема – побеждать сопоставимых по классу соперников.



«Энергетик» как раз в классе может уступать многим командам, но за счёт организации игры идёт уверенно по сезону и даже намерен залететь в еврокубки. Вроде бы все ждут, когда «студенты» начнут регулярно терять очки, но этого не происходит. Уверенная виктория над «Витебском» в прошлом туре – лишнее тому подтверждение.



Сложный будет матч, вероятна ничья, но вроде бы нет предпосылок, чтобы по-прежнему сыроватое по игровой структуре «Торпедо» добилось победы», — сказал Ходасевич.

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