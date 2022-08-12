«Осасуна» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Осасуна» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» за 2.46.



«Чемпионат Испании открывается матчем «Осасуна» — «Севилья». К этой игре будет приковано всё внимание, вся страна будет его с нетерпением ждать и смотреть.

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Что касается «Осасуны», то это довольно крепкая команда, которая неплохо стартовала в прошлом году в чемпионате Испании. Играет без ярких лидеров по стабильной схеме 4-3-3. Но в конце прошлого сезона растеряла всё своё преимущество и закончила сезон в середине таблицы.



«Севилья» завершила прошлый сезон в четвёрке, то есть в Лиге чемпионов. Команда очень и очень стабильная. Это очень опытный коллектив. Можно заметить, что костяк команды остаётся неизменным. Это опытные футболисты Навас, Ракитич, Ламела.



В команде почти нет изменений. Я бы сравнил в этом смысле «Севилью» с мадридским «Реалом», где всё очень стабильно и понятно.



Это говорит о том, что за счёт сыгранности и опыта футболисты «Севильи» быстрее наберут форму. Соответственно, шансы на то, что «Севилья» начнёт сезон успешно, очень и очень высоки.



Учитывая, что «Осасуна» уже лет десять не побеждала дома «Севилью», я думаю, что не победит и в этот раз. И вообще вряд ли очки наберёт.



Нужно понимать, что у «Севильи» скоро начнётся Лига чемпионов, команда будет разбрасываться на два турнира, и там очковые потери будут более чем вероятны.



Поэтому для команды очень важно стартовать успешно и начать сезон с победы. Мой прогноз — победа «Севильи», — сказал Мор.



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