«Неман» — «Слуцк»: прогноз Николая Ходасевича на игру Высшей лиги Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 17-го тура Высшей лиги Беларуси «Неман» — «Слуцк».



Ставка: победа «Немана» и обе забьют за 3.26.



«Матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге.

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«Неман» по-прежнему в середине таблицы, хотя по составу должен быть ближе к тройке призёров. И по ожидаемым очкам у клуба из Гродно приличный недобор. Но вот в минувшем туре была выездная ничья с жодинским «Торпедо», а до этого мир в Витебске. Коллектив Игоря Ковалевича четыре матча подряд без побед.



«Слуцк» пребывает в крутом пике – пять поражений в шести встречах, хотя стартовали неплохо. Не идёт ни игра, ни результат у команды Александра Бразевича. И нет намёка, что в Гродно «сахарные» против сильно мотивированного соперника чем-то удивят. Разве что свой мяч забьют – «Неман» стабильно пропускает», — сказал Ходасевич.

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