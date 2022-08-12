Словакия — Латвия: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Словакия – Латвия.



Ставка: ничья за 4.75.



«Для обоих соперников это будет решающий матч в группе, поскольку в этой самой группе А обыгрывать им больше некого. И брать очки тоже неоткуда, а в плей-офф выйти хочется, тогда как вывалиться из элиты – совсем наоборот, не хочется никому.

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Поэтому резня ожидается знатная, тем более что отсутствие двух первых номеров драфта НХЛ уже опустило сборную Словакии до уровня городской канализации, то есть до уровня сборной Латвии, которая там пребывает всё последнее время во всех возрастных категориях.



Даже сильно ослабленная словацкая команда всё равно в предстоящем матче будет фаворитом. При том что сбрасывать латышей со счетов я бы не стал – они умеют собираться и выжимать из себя всё в таких «матчах смерти». Но предположу, что на этот раз фокус у них не получится, поскольку словаки не слишком перенапрягались в предыдущем матче с родоначальниками, явно держа в уме предстоящую решающую игру.



Поэтому предположу, что латыши в словаков вцепятся хваткой питбуля и не разожмут своих челюстей до самой финальной сирены. Будут пластаться и биться, и вполне возможно, что для определения победителя основного времени не хватит. Но в итоге класс словаков, который всё-таки немного выше латвийского, скажется и номинальные хозяева вытащат этот матч либо в овертайме, либо в серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.



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