Митчелл Макки — Тони Ортега: прогноз Глеба Кожикова на бой Bellator 284

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Митчелл Макки – Тони Ортега в рамках Bellator 284.



Ставка: ТМ 1.5 за 2.00.



«Макки (2-0) – базовый борец, у него отличные навыки проведения тейкдаунов и последующего гранд-энд-паунда в партере. Митчелл ещё молод, ему 24 года, тренируется в хорошем зале Kill Cliff FC, обе победы в своей профессиональной карьере одержал досрочно.

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Ортега (5-4) ничем не примечательный боец, у него есть относительно неплохие навыки бразильского джиу-джитсу, и стоит заметить, что Тони — финишёр: восемь из девяти его профессиональных поединков закончились досрочно.



Перед нами два бойца, которые в каждом своем противостоянии ищут возможность досрочно победить оппонента, и этот раз, полагаю, не станет исключением. Я вижу этот поединок так: в первой половине боя Макки переведёт Ортегу в партер и уже там доработает его градом ударов или же Тони сумеет каким-нибудь образом накинуть болевой/удушающий Митчеллу», — сказал Кожиков.

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