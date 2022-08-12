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«Факел» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча 5-го тура РПЛ, прогнозы и ставки

«Факел» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча 5-го тура РПЛ, прогнозы и ставки
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12 августа пройдёт матч 5-го тура чемпионата России по футболу между воронежским «Факелом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Почему «Факел» одержит дебютную победу в РПЛ в игре с «Уралом».

Встреча состоится в Воронеже. Этот матч откроет программу 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

Букмекеры отдают предпочтение «Факелу»: поставить на победу новичка элитного дивизиона чемпионата России можно с коэффициентом 2.24. Успех «Урала» доступен за 3.34. На ничью выставлен коэффициент 3.42.

Аналитики не ждут от матча «Факел» — «Урал» большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.87.

Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.24. Гол «Урала» идёт с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.79.

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