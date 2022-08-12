«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 5-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» -«Крылья Советов», который состоится 13 августа.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Крыльев Советов» за 2.50.

Обе команды стартовали ниже ожиданий. У «Крыльев» дела складываются терпимо: четыре очка в четырёх турах. Хотелось большего, но место в середине таблицы есть. Поражение от «Зенита» вопросов не вызывает, да и получить 0:2 от «Динамо» не зазорно.

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Пожалуй, однозначным разочарованием стала только ничья с «Торпедо» при откровенно слабом футболе. Потеря Пиняева и продажа сразу нескольких ключевых исполнителей сказывается, некоторые решения Осинькина по составу не кажутся очевидными, однако ничего страшного пока не случилось. Трудно представить расклад, при котором «Крылья» опустятся до борьбы за выживание.

А вот «Локомотив» разочаровал. Два очка в четырёх турах — звучит плохо. А как насчёт 0:8 от «Зенита» и «Краснодара»? Жуть! Именно с такими результатами москвичи подходят к игре с Самарой. Качество футбола расстраивает. Были вспышки с «Ростовом», был неплохой первый тайм с «Зенитом». Не более. Никакой цельной игры не видно.

Проблемы в обороне колоссальные, а травма симпатично начавшего Фассона усугубляет ситуацию. Пожалуй, на таком фоне логичнее отталкиваться от гостей. На классические Х2 дают нестыдный коэффициент 1.65, сгодится для экспресса. Вариант посмелее — ИТБ 1.5 гола «Крыльев» за 2.50.

Тут всё просто. «Локомотив» пропустил 11 голов в четырёх турах, а меньше двух мячей вытащил только в 1-м туре от «Пари НН». Пожалуй, коэффициент на два гола гостей завышен.

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