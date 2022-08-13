«Динамо» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч пятого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар», который состоится 13 августа.

Ставка: обе забьют — нет за 2.22.

С одной стороны, «Динамо» начало сезон с колоссальными проблемами в центре обороны, что добавило нервозности и тревоги. У «Краснодара» расклад похожий — центр защиты ослаб, работы у Матвея Сафонова огромное количество.

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В то же время Сафонов очень хорош: тащит в каждом матче, заряжает эмоциями партнёров. Всего один пропущенный мяч в двух предыдущих турах, пусть и не без доли везения.

«Динамо» и вовсе пропустило всего четыре мяча. Три из них — от «Факела». Учитывая возросшую результативность в чемпионате России, результат замечательный. Отыграть на ноль даже с обновлёнными «Крыльями» — не самая простая задача. Бело-голубые смогли.

В общем, пропускная способность соперников вовсе не так плоха, как может показаться. Добавим также, что ставка «обе забьют — нет» доезжала в семи из десяти предыдущих очных встреч. Вот и получается, что коэффициент 2.22 с учётом всех факторов достоин внимания.

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