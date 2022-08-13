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«Динамо» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата России

«Динамо» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата России
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Начало игры — в 20:00 мск.

Прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» с коэффициентом 4.01.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех краснодарцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» (Москва) — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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