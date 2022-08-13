«Арсенал» — «Лестер»: эксперты назвали шансы Зинченко забить в матче АПЛ

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лестер». Начало – в 17:00 мск.

Прогноз на матч «Арснеал» — «Лестер» с коэффициентом 2.50.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Лестера» оценивается в 6.90. На ничью дают коэффициент 4.78.



Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.1. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Гол в исполнении украинского полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко идёт за 9.00. Это примерно 11% вероятности.

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