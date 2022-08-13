«Локомотив» – «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

«Локомотив» к пятому туру подходит без побед, но я не могу сказать, что команда выглядит безнадёжно. Был очень сложный календарь.

Прогноз с коэффициентом 4.30 на матч «Локомотив» — «Крылья».

В двух последних турах играли на выезде с «Зенитом» и «Краснодаром», пропустили восемь мячей, но почти все в последние минуты. В обоих случаях после первых таймов было 0:0. Не получается забить у «Локо», но есть моменты, есть качественные исполнители, поэтому голы придут. Уверен, что это произойдёт уже в этом туре.



«Крылья» играют слабее, чем от них ждали. Но всё это объяснимо. Ушли лидеры. Начались травмы даже среди оставшегося состава. Баланс в игре нарушился. Качество состава стало заметно ниже. Тем не менее на пространстве эта команда по-прежнему опасна. Есть Глушенков, есть Ежов, есть ребята, которым доверяют, и в какой-то момент они выстрелят.



«Локомотив» играет сам и даёт играть. «Крылья» получат свободу, «Локомотив» против не самой сильной обороны тоже наверняка себя проявит. Поэтому здесь жду обилие голов. Больше 2.5 мяча — мой вариант. Не удивлюсь, что будет забито четыре и больше. Но результат предсказать очень сложно. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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