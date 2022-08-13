«Локомотив» – «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.
«Локомотив» к пятому туру подходит без побед, но я не могу сказать, что команда выглядит безнадёжно. Был очень сложный календарь.
Прогноз с коэффициентом 4.30 на матч «Локомотив» — «Крылья».
В двух последних турах играли на выезде с «Зенитом» и «Краснодаром», пропустили восемь мячей, но почти все в последние минуты. В обоих случаях после первых таймов было 0:0. Не получается забить у «Локо», но есть моменты, есть качественные исполнители, поэтому голы придут. Уверен, что это произойдёт уже в этом туре.
«Крылья» играют слабее, чем от них ждали. Но всё это объяснимо. Ушли лидеры. Начались травмы даже среди оставшегося состава. Баланс в игре нарушился. Качество состава стало заметно ниже. Тем не менее на пространстве эта команда по-прежнему опасна. Есть Глушенков, есть Ежов, есть ребята, которым доверяют, и в какой-то момент они выстрелят.
«Локомотив» играет сам и даёт играть. «Крылья» получат свободу, «Локомотив» против не самой сильной обороны тоже наверняка себя проявит. Поэтому здесь жду обилие голов. Больше 2.5 мяча — мой вариант. Не удивлюсь, что будет забито четыре и больше. Но результат предсказать очень сложно. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — ЦСКА.
Месси впервые за 17 лет не попал в список претендентов на «Золотой мяч».
Слуцкому дали три матча на то, чтобы выправить ситуацию в «Рубине».
«Будто сам себе принадлежу». Глушаков рассказал об особом пункте в контракте.
«Барселона» зарегистрировала четырёх новичков из пяти.
Григорий Иванов: ничья с «Факелом» — ни туда, ни сюда.
- 13 августа 2022
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
05:21
-
04:33
-
03:46
-
02:57
-
02:05
- 12 августа 2022
-
20:40
-
19:00
-
18:50
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:07
-
04:19
-
03:28
-
02:29
-
01:49
- 11 августа 2022
-
20:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00