«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на центральный матч 5-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

«В пятом туре чемпионата России выделим главное противостояние — Санкт-Петербург против Москвы. «Зенит» будет принимать лидера текущего чемпионата ЦСКА, который по дополнительным показателям опережает «Спартак».



«Зенит» располагается на третьем месте, причём по этому чемпионату уже видно, что «Зенит» на выезде и дома — это две разные команды. В Химках и в Грозном игра у «Зенита» не удалась, плюс случилось удаление Одоевского. Травму получил Клаудиньо. Все это проблемы для Семака, но все равно состав у «Зенита» просто сумасшедший.

Геннадий Орлов дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Кержаков встанет на воротах. В середине поля наверняка футболисты перегруппируются и найдут возможность заменить Клаудиньо. Есть Бакаев, есть и Мостовой. Не исключено, что Дуглас Сантос может сыграть и в середине. У Семака приятная головная боль.



Тот же состав выставит и Федотов, что в прошлом матче. Пока такой состав не подводит, кроме матча в Нижнем Новгороде, где армейцы сами упустили преимущество, добытое в первом тайме. ЦСКА в полном порядке, добавились ещё и новички. Видно, что команда играет в удовольствие и многое получается. Чалов хорош, и здорово Карраскаль выглядит. Отлично смотрится Медина.



В прошлом сезоне Федотов дважды не проиграл «Зениту», будучи тренером «Сочи». На юге России сыграли 0:0, а на выезде даже обыграли «Зенит» (2:1), но питерцы тогда играли в меньшинстве. В данном случае вряд ли команда Федотова понесётся на «Зенит», понимая, что у соперника очень приличная группа атаки. Они слишком хороши и могут наказать. Одно дело — отыгрываться в матче с «Факелом», а другое — уже на выезде с «Зенитом».

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В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл ЦСКА, причём не пропускал. Летом в Кубке Пари Премьер «Зенит» также играл с ЦСКА и победил, но соперник был совсем в другом составе.

Думаю, что вряд ли тут будет много мячей. Тренеры хорошо друг друга знают и постараются уплотнить игру в середине поля. Дальше уже многое зависит от индивидуального класса исполнителей.



На мой взгляд, дома «Зенит» при поддержке своих болельщиков не проиграет, а для ЦСКА это также будет неплохим итогом. Кроме того, стоит добавить ещё и тотал меньше 3.5 мяча. В итоге получаем очень неплохой коэффициент 1.70».

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