«Динамо» – «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 5 августа 2022 года

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар».

Ставка: «обе забьют — нет» за 2.18.

«Две команды очень результативно играют. 19 мячей и те и другие забивают. А «Краснодар» ещё и пачками пропускает несмотря на то, что Матвей Сафонов «божит».

Прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» с коэффициентом 4.01.

Но я бы оттолкнулся от противного. Мне кажется, что Йоканович поставит серьёзную игру в центре поля и лишит Сперцяна возможности забивать так, как он это делает постоянно.



В такой ситуации я бы попробовал сыграть «обе забьют — нет». Не думаю, что в этом матче нас ждёт обмен голами".

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — ЦСКА.



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