«Динамо» – «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 5 августа 2022 года

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар».
Ставка: «обе забьют — нет» за 2.18.
«Две команды очень результативно играют. 19 мячей и те и другие забивают. А «Краснодар» ещё и пачками пропускает несмотря на то, что Матвей Сафонов «божит».
Прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» с коэффициентом 4.01.
Но я бы оттолкнулся от противного. Мне кажется, что Йоканович поставит серьёзную игру в центре поля и лишит Сперцяна возможности забивать так, как он это делает постоянно.
В такой ситуации я бы попробовал сыграть «обе забьют — нет». Не думаю, что в этом матче нас ждёт обмен голами".
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