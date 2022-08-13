«Факел» — «Урал»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Факел» и «Урал» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Воронеже.

Григорий Иванов: ничья с «Факелом» — ни туда, ни сюда.

На встрече работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Этот матч открыл программу пятого тура РПЛ.

Команды на двоих нанесли 35 ударов по воротам. 18 из них на счету воронежцев, 17 — екатеринбуржцев. Однако забитых голов зрители так и не увидели — 0:0.

По ходу встречи Владислав Безбородов показал девять жёлтых карточек. Семь предупреждений получили игроки «Урала», ещё два «горчичника» достались футболистам «Факела».

«Урал» набрал первое очко в нынешнем сезоне, но остался на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету «Факела» три балла и 12-я строчка.

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