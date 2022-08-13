«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч 2-го тура АПЛ 13 августа 2022

Телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин поделился прогнозом на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».
Прогноз на матч «Арснеал» — «Лестер» с коэффициентом 2.50.
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.38.
«Команда Микеля Артеты удостоилась множества похвал. И за удачную трансферную кампанию, и за уверенную игру в первом туре. Особенных комплиментов удостоился молодой центральный защитник Салиба. Ещё отмечали Александра Зинченко, оформившего голевой пас в первом туре. Усилил состав и Габи Жезус. «Лестер», наоборот, пока не купил ни одного игрока в это трансферное окно, потеряв своего незаменимого вратаря Каспера Шмейхеля. Он отыграл за «лис» 11 лет и был одной из главных частей того чемпионского состава.
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В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» дважды обыграл «Лестер» со счётом 2:0. После возвращения «Лестера» в Премьер-лигу в 2014 году соперники провели между собой 16 матчей. Из них девять побед на счету «Арсенала», три ничьих и три победы «Лестера», из которых только одна была добыта на «Эмирейтс» в октябре 2020 года. И после этой неудачи «Арсенал» сумел трижды выиграть в очных матчах с общим счётом 7:1.
Исходя из текущего положения дел в командах, следует признать явным фаворитом лондонцев. Если руководство «Лестера» не озаботится усилением состава до закрытия трансферного окна 1 сентября, то команде уготована незавидная судьба. Поэтому жду уверенную победу «Арсенала».
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