«Динамо» – «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Краснодар».

Прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» с коэффициентом 4.01.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.70.

«Один из центральных матчей тура в РПЛ. «Динамо» Йокановича сильно разнится с «Динамо» Шварца. При немецком тренере динамовцы очень здорово прессинговали, на меняющихся ситуациях очень быстро организовывали атаки на чужие ворота. Здесь же футбол более прагматичный, более заточен на какую-то тактическую историю.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — ЦСКА.

Не сказать, что мне «Динамо» очень сильно понравилось в победном матче в Самаре. До этого упустили преимущество в Воронеже. И надо сейчас плясать от обороны, как понимает господин Йоканович. И вряд ли с «Краснодаром» мы увидим обмен ударами. В прошлом сезоне матчи между этими командами получились скованными, сдержанными, с большим количеством борьбы.



«Краснодар» сейчас одержал крупную победу над «Локомотивом», но всё равно большую часть матча был равный футбол. И «Динамо» прекрасно понимает, что если раскрыться, то быстрые ребята вроде Олусегуна могут убежать и наказать. Поэтому я думаю, что «Динамо» сыграет в плотный футбол, пусть и играет дома, и «Краснодар» такой футбол с удовольствием примет. Будет много борьбы. Но я сомневаюсь, что будет много моментов и голов.



Мой прогноз — тотал меньше 3 мячей за 1.70».

Слуцкому дали три матча на то, чтобы выправить ситуацию в «Рубине».



«Будто сам себе принадлежу». Глушаков рассказал об особом пункте в контракте.



Мантуан: Владимир Путин довольно популярен в Бразилии.



В «Торино» заявили, что не обязаны выкупать Миранчука.



«Спартак» интересуется полузащитником «Атлетико Минейро».



Гасперини: если у Миранчука получится в «Торино», ему лучше там и остаться.