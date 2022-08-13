«Динамо» – «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Краснодар».
Прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» с коэффициентом 4.01.
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.70.
«Один из центральных матчей тура в РПЛ. «Динамо» Йокановича сильно разнится с «Динамо» Шварца. При немецком тренере динамовцы очень здорово прессинговали, на меняющихся ситуациях очень быстро организовывали атаки на чужие ворота. Здесь же футбол более прагматичный, более заточен на какую-то тактическую историю.
Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — ЦСКА.
Не сказать, что мне «Динамо» очень сильно понравилось в победном матче в Самаре. До этого упустили преимущество в Воронеже. И надо сейчас плясать от обороны, как понимает господин Йоканович. И вряд ли с «Краснодаром» мы увидим обмен ударами. В прошлом сезоне матчи между этими командами получились скованными, сдержанными, с большим количеством борьбы.
«Краснодар» сейчас одержал крупную победу над «Локомотивом», но всё равно большую часть матча был равный футбол. И «Динамо» прекрасно понимает, что если раскрыться, то быстрые ребята вроде Олусегуна могут убежать и наказать. Поэтому я думаю, что «Динамо» сыграет в плотный футбол, пусть и играет дома, и «Краснодар» такой футбол с удовольствием примет. Будет много борьбы. Но я сомневаюсь, что будет много моментов и голов.
Мой прогноз — тотал меньше 3 мячей за 1.70».
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