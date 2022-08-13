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«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало – в 15:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 4.30 на матч «Локомотив» — «Крылья».

В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Локомотив»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех самарцев оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.50.

Букмекеры предполагают, что игра 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97. Если забьёт «Локомотив», сыграет коэффициент 1.24. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

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