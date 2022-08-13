«ПСЖ» — «Монпелье»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Монпелье».
Григорий Иванов: ничья с «Факелом» — ни туда, ни сюда.
Ставка: победа «Монпелье» с форой (+2.5) за 2.20.
«Очень интересный матч в Лиге 1. Париж начал чемпионат с роскошной победы над «Клермоном» в гостях со счётом 5:0. Кажется, что она всем застилает глаза, потому что я посмотрел на коэффициенты этого матча и очень удивился. «Монпелье» — совершенно не мальчики для битья, команда очень приличная. В первом туре провели чумовой матч с «Труа» — уже к 17-й минуте было 2:2. В итоге выиграли всё-таки 3:2. Отлично себя проявил Тежи Саванье — одна из сенсаций прошлого сезона, который даже игроком месяца в Лиге 1 признавался.
«ПСЖ» должен, конечно же, «Монпелье» обыгрывать. Но точно не так, как «Клермон» — не со счётом 5:0. А коэффициенты там все за двойку: на то, что «Монпелье» забьёт, на то, что «обе забьют», на то, что будет, например, фора у «Монпелье» в плюс 2.5 мяча. Короче, выбор огромный. Суперкрупной победа «ПСЖ» в этот раз не будет, да и вообще, не то чтобы Париж каждый раз обязательно выкладывался в матчах с командами более низкого уровня. В прошлом сезоне, например, регулярно так было, что «ПСЖ» терял очки тогда, когда никто этого не ожидал. Сейчас все хотят себя, конечно, сразу проявить. Не было Килиана Мбаппе с «Клермоном», зато Месси, например, забил два гола и показывает, что он в классной форме. Предлагаю не особенно верить в то, что Париж будет соперника разрывать, и выбрать победу «Монпелье» с форой (+2.5). Коэффициент — сильно за двойку. На мой взгляд, отличный вариант для того, чтобы попробовать его поймать. Думаю, «Монпелье» Парижу борьбу навяжет. Посмотрим этот матч вместе».
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