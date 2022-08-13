Канада — Чехия: ставка Максима Лебедева на матч МЧМ-2022 14 августа 2022 года

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада – Чехия.
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Ставка: победа канадцев с форой (-3) за 1.57.
«Относительно интересный матч, поскольку чехи за проведённые на турнире две игры зарекомендовали себя этакими «стойкими оловянными солдатиками». И словаков обыграли, отыгравшись с «минус 2», и с финнами мордовались на равных, уступив лишь в серии послематчевых буллитов.
В принципе, этого вполне может хватить и на то, чтобы заставить канадцев немного помучиться. Но только помучиться – и не более. Обыграть родоначальников, да ещё у них дома, у нынешних малолетних чехов всё-таки гайка слаба. Если, конечно, родоначальники сами не накосячат так, что потом стыдно будет пересматривать. И хоть на молодёжном уровне подобные матчи у канадцев нет-нет да и встречаются, не думаю, что тут будет как раз такой случай.
Вероятность подобного была бы много выше, выйди «кленовые» на игру уставшими и не отошедшими от предыдущей битвы. Но в предыдущем туре Словакия легла под родоначальников, совсем не сопротивляясь, а отдыхали два нынешних соперника практически одинаково.
То есть особых шансов у чехов нет, но тем не менее матч этот посмотреть стоит, поскольку он вполне может оказаться самым интересным на всём групповом этапе.
Предположу так: если родоначальники сразу не вскроют чешские ворота, как в первом туре их вскрыли словаки, то в заключительной трети матча канадцам придётся помучиться. Возможно, даже при равном счёте. Но в итоге они чехов всё равно укатают. Таким образом, вопрос о победителе предстоящего матча не стоит. Это Канада, и всё уместится в основное время.
А вот вопросы с тоталом и разницей куда как интереснее, поскольку возможны варианты. Думаю, что на три шайбы больше канадцы забьют при любых раскладах, а лезть выше всё-таки не рекомендую».
Прогноз на матч «Спартак» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.60.
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