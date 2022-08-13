«Спартак» — «Сочи»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ с коэффициентом 3.88

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи».

Ставка: ничья за 3.88.

«Положение команд вы знаете. Это матч команд из лидирующей группы. Все в восторге от «Спартака», от физической формы, от атаки.

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Три победы подряд одержали красно-белые и забивают во всех матчах сезона. «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение от своего бывшего тренера Федотова, уступив ЦСКА. Однако сочинцы пропускают в каждом туре.



Не сыграет Мозес, который при Абаскале играет важную роль плеймейкера. В центр защиты должен вернуться Джикия. В атаке хороши Соболев и Промес. В предыдущем чемпионате сочинцы дважды победили в очных матчах. Сезоном ранее «Сочи» выиграл, и ещё один раз была зафиксирована ничья.



Однако сейчас у «Спартака» и физика, и атака. На своём поле могут и смять сочинцев, как это сделал ЦСКА. Но на стабильность красно-белых надо посмотреть. Тем более у «Сочи» вернулся Нобоа. Он может сказать своё веское слово. Учитывая все данные аргументы, я вижу равенство. Думаю, игра будет ничейной».

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