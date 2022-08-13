«Химки» — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч пятого тура чемпионата России «Химки» — «Ахмат», который состоится 14 августа.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.80.

«Первая игра для команды из Московской области после чудесного увольнения Сергея Юрана и назначения Николая Писарева, который прежде не имел опыта самостоятельной работы в элитном дивизионе. Судя по осторожно-тактичным словам игроков «Химок» в прессе, уход Юрана тоже стал для них сюрпризом.

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Ещё бы — после такого старта! Семь очков в четырёх турах — прекрасное начало. А ведь календарь был далеко не самым простым. Строго говоря, сомнительное увольнение тренера в такой ситуации окажет, скорее, негативное влияние на моральное состояние. А тут ещё и приезд злого «Ахмата». Рулевой грозненцев Андрей Талалаев между прочим не так давно тоже возглавлял «Химки».

«Ахмат» на старте проиграл только один раз, в Сочи. Отобрал очки у «Зенита» (делаем скидку на жёлтую карточку Трошечкина, которая должна была стать красной), обыграл «Факел», сыграл вничью со «Спартаком» (тоже долго действовал в большинстве). Добавим сюда статистику очных встреч — три победы «Ахмата» в четырёх матчах за два предыдущих сезона.

За четыре тура грозненцы не забили только «Зениту», а «Химки» после внезапной тренерской отставки наверняка занервничают. Пожалуй, на таком фоне логичнее играть от гостей. На победу «Ахмата» с нулевой форой выставляют классическую двойку, на Х2 дают неплохой коэффициент 1.55 — самое то для экспресса.

Мы бы выбирали между ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.70 и лобовой победой гостей за 2.80. Ждём боевую игру, в которой шансы клуба из Чечни с учётом всех факторов смотрятся предпочтительнее.

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