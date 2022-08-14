«Арсенал» — «Лестер»: результат матча АПЛ, кто выиграл, как сыграл Зинченко

В матче второго тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» обыграл «Лестер». Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и закончилась со счётом 4:2 в пользу «канониров».

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В составе «Арсенала» два мяча забил новичок Габриэл Жезус, который отличился на 23-й и 35-й минутах. На 53-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба срезал мяч в собственные ворота.

Однако уже через две минуты полузащитник Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала». В середине второго тайма Джеймс Мэддисон с передачи Келечи Ихеаначо забил второй гол «лис».

Однако уйти от поражения гостям не удалось. На 75-й минуте Габриэл Мартинелли установил окончательный счёт встречи.

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко попал в основной состав и был заменён на 77-й минуте. Результативными действиями не отметился.

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