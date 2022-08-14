«Монако» — «Ренн»: результат матча чемпионата Франции, как сыграл Головин, какой счёт

«Монако» сыграл вничью с «Ренном» на стадионе «Луи II» во втором туре чемпионата Франции. Игра закончилась со счётом 1:1.

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Главным арбитром встречи был Бенуа Бастьен. Уже на 15-й минуте хозяева остались в численном меньшинстве: прямую красную карточку получил Юссуф Фофана.

На 33-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси не реализовал пенальти. На исходе часа игры нападающий Гаэтан Лаборде обеспечил «Ренну» лидерство.

«Монако» спасся от поражения на 72-й минуте — отличился швейцарский форвард Брил Эмболо. В оставшееся время счёт не изменился.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и на 64-й минуте уступил место на поле Исмаилу Якобсу. Экс-футболист ЦСКА совершил два удара по воротам (один из них — в створ), выполнил 22 передачи, а также сделал два отбора.

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