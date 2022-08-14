«Барселона» — «Райо Вальекано»: результат матча, кто победил, какой счёт

«Барселона» не смогла победить «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата Испании по футболу. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

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Игра завершилась со счётом 0:0, хотя подопечные Хави имели подавляющее преимущество.

Сине-гранатовые нанесли 21 удар по воротам, из которых в створ пришлись шесть. «Райо Вальекано» совершил лишь четыре удара, два из которых попали в створ.

Кроме того, «Барселона» владела мячом 68% игрового времени. Каталонцы заканчивали встречу в численном меньшинстве: на 93-й минуте вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо Радамелю Фалькао получил хавбек и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс.

Обе команды набрали по одному очку и расположились в середине турнирной таблицы Ла Лиги.

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