«ПСЖ» — «Монпелье»: результат матча, как сыграл Месси, кто забил

«ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» разгромил «Монпелье» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

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Игра обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Итоговый счёт — 5:2 в пользу действующего чемпиона Лиги 1.



В середине первого тайма французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Через 15 минут после этого автогол оформил малийский защитник гостей Фалайе Сако.

На исходе первого тайма Неймар реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество парижан. Затем бразилец оформил дубль — это произошло на 53-й минуте. «Монпелье» удалось отыграть один мяч — на исходе часа игры отличился тунисский форвард Вазби Хазри.

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На 69-й минуте Килиан Мбаппе забил четвёртый гол «ПСЖ». На исходе основного времени с передачи португальца Нуну Мендеша отличился его соотечественник, новичок «ПСЖ» Ренату Саншеш.

В компенсированное ко второму тайму время «Монпелье» провёл второй мяч — с передачи Халила Файада забил защитник Энцо Чато.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси провёл на поле весь матч, результативными действиями не отметился.

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